Maserati-Händler verklagt Boris Becker

Laut „Süddeutscher Zeitung“ stellte Becker den Wagen wiederholt ins Parkverbot und nutzte unerlaubt gebührenpflichtige Straßen – in London gibt es eine City-Maut. Der Maserati soll auch schon abgeschleppt worden sein. Die Bußgeldbescheide gingen dem Bericht zufolge an das Mannheimer Autohaus, auf das der Wagen zugelassen war.

Für insolvent erklärt

Der einstige Tennisstar soll derzeit in mehrere juristische Auseinandersetzungen verwickelt sein, bei denen es noch um weit höhere Summen geht. So ist in Köln die Klage eines Ex-Beraters anhängig, der 100 000 Euro fordert. Ein Gericht in London hatte Becker im vergangenen Jahr für insolvent erklärt. Daher ist unklar, inwiefern derzeit überhaupt Geld von ihm eingeklagt werden kann.

