Maßkrug macht Vorfreude

München.Lebkuchenherzen, Bierkrüge, Tuba, Brezen und das Riesenrad: Die weltweit bekannten und beliebten Symbole für das größte Volksfest der Welt zieren in diesem Jahr den offiziellen Wiesn-Maßkrug der Stadt München. Das Motiv zeigt „alles, was wir Bayern lieben“, sagte der niederbayerische Kabarettist Martin Frank bei der Vorstellung des Oktoberfestkruges gestern auf dem Festgelände. Von dem Steinkrug sollen nach Angaben der Stadt 70 000 Stück über das Internet, in den Festzelten und an Souvenirständen verkauft werden. Das Oktoberfest beginnt am 22. September. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.08.2018