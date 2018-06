Matratze ahmt Herzschlag nach

Anzeige

Berlin.„Pssst. Wir wachsen noch“ steht an der Schiebetür der Frühchenstation im Berliner St. Joseph Krankenhaus. Beim Blick in den Brutkasten bekommt die Warnung große Bedeutung. Baby Stefan kam am 19. Juni acht Wochen zu früh auf die Welt. Alles an ihm ist noch winziger und zarter als bei einem Neugeborenen nach rund neun Monaten – sogar die Windel hat Mini-Format.

Neben Stefan sitzt seine Mutter Verena Kusmierek mit einer Schildkröte aus Kunststoff auf dem Bauch. Sie gehört zu einer Erfindung für Frühchenstationen. Die Schildkröte lauscht und fühlt Körpergeräusche und Bewegungen der Mutter ab und überträgt sie per Funk auf eine bewegliche Gelmatratze im Brutkasten – digitales Hightech.

Frühgeburten Als frühgeboren gilt ein Kind, wenn es vor Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommt. Bei „termingeborenen“ Kindern liege der Geburtstermin zwischen der 37. und Ende der 41. Woche. Rund 60 000 Babys kommen jährlich in Deutschland zu früh zur Welt. Die Rate liegt zwischen sieben und neun Prozent. dpa

Stefan soll sich fühlen wie bei seiner Mutter auf Brust und Bauch. Doch da kann er zur Zeit nicht hin. Er hat Gelbsucht und bekommt mehrere Stunden am Tag eine Lichttherapie im Brutkasten. „Ich hoffe, er kann mich wenigstens so spüren“, sagt Verena Kusmierek mit Blick auf die Schildkröte. Alle drei Stunden versucht die 37-Jährige, bei ihrem Sohn zu sein, ihrem ersten Kind. Wenn sie das nicht schafft, macht die Matratze weiter mit allem, was via Schildkröte programmiert wurde – sie simuliert Mamas Nähe, Atembewegungen oder Körperschall.