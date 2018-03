Matterhorn steht kopf

Anzeige

Oberhausen.Die Berge als Sehnsuchtslandschaft zeigt eine neue Ausstellung im Gasometer Oberhausen. Im Mittelpunkt steht ab heute einer der bekanntesten Berge Europas, das Matterhorn. Eine riesige Nachbildung (Bild) hängt kopfüber im Innenraum des früheren Gasspeichers. Edward Whymper war der Erste auf dem 4478 Meter hohen Berg. Doch das Gefühl, es geschafft zu haben, währte nur kurz an jenem 14. Juli 1865. Beim Abstieg riss ein Seil, vier Mitglieder der Seilschaft starben. Whympers Original-Eispickel und eine Kopie des gerissenen Seils sind in der Ausstellung in Oberhausen zu sehen.