May wartet auf harte Fakten

London.Nach dem Attentat mit Nervengift auf den russischen Doppelagenten Sergej Skripal und seine Tochter in England ringt die britische Regierung um eine Reaktion. Die Spekulationen, es handele sich um eine aus Moskau organisierte Tat, wollten in Großbritannien nicht abreißen. London gerät damit innenpolitisch unter Druck, konkrete Konsequenzen anzukündigen. Bislang fehlen Beweise.

Gestern versuchte die Regierung, Druck herauszunehmen. Die Öffentlichkeit verlange zu Recht, dass die Verantwortlichen identifiziert und zur Rechenschaft gezogen würden, sagte ein Sprecher der Premierministerin Theresa May. Es handele sich um ein „widerwärtiges und skrupelloses Verbrechen“. Gleichzeitig mahnte er, es sei wichtig, Spekulationen zu vermeiden, bis die Ermittler harte Fakten auf den Tisch legen könnten. Innenministerin Amber Rudd versicherte im Parlament gestern, die Regierung werde „robust und angemessen“ reagieren, sobald klar sei, wer hinter der Tat stecke. „Das war versuchter Mord auf eine höchst grausame und öffentliche Art“, sagte Rudd. Doch auch sie warnte vor voreiligen Schlüssen.

Zuvor hatte sie selbst den Spekulationen neue Nahrung gegeben, als sie in einem BBC-Radiointerview bestätigte, es handle sich bei dem verwendeten Nervengift um einen sehr seltenen Stoff. Britische Medien folgerten, das erhöhe die Wahrscheinlichkeit, das Attentat sei von Moskau in Auftrag gegeben worden. Für die Herstellung komplexer Giftstoffe sei ein hohes Maß an Mitteln und Kenntnissen erforderlich.