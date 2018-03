Medizingenie und Förderer Dresdens

Anzeige

Dresden/New york.Als Kind sah er, wie Dresden in den letzten Kriegsmonaten 1945 im Bombenhagel in Trümmer fiel. Zeit seines Lebens engagierte sich Günter Blobel für Wiederaufbau und Versöhnung. Der deutschstämmige Medizin-Nobelpreisträger ist tot. Der 81-jährige US-Forscher starb am Sonntag nach langer Krebskrankheit in New York, wie der Verein Friends of Dresden (Freunde von Dresden) gestern mitteilte.

„Er wird schmerzlich vermisst werden“, erklärte Richard Lifton, Präsident der New Yorker Rockefeller University, an der Blobel rund 50 Jahre wirkte. Der Forscher sei eine Wissenschaftsikone, die einen außerordentlichen Beitrag für die Grundlagen der Zellbiologie und Biochemie geleistet habe.

Den Nobelpreis hatte Blobel im Jahr 1999 für die Entdeckung erhalten, dass neugebildete Proteine mit einer Signalsequenz an den richtigen Platz in der Zelle kommen. „Es geht darum, wie Proteine in einer Zelle von dem Ort, an dem sie gemacht werden, zu dem Ort kommen, an dem sie ihre Funktion erfüllen“, erklärte er einmal. „Wir haben herausgefunden, dass Proteine eine Art eingebaute Postleitzahl haben, die ihnen hilft, an ihre Zieladresse zu kommen.“