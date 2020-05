Kiel.Die Meteorologin Katja Matthes (Bild) wird erste wissenschaftliche Direktorin des Kieler Geomar Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung. Die 44-jährige Professorin tritt zum 1. Oktober die Nachfolge von Peter Herzig an, wie die Forschungseinrichtung am Montag mitteilte. Herzig leitete die Einrichtung seit 16 Jahren. Die gebürtige Berlinerin Matthes ist seit 2012 am Kieler Helmholtz-Zentrum. dpa (Bild: dpa)

