Megapark droht die Schließung

Seit Cursach im Gefängnis sitzt, schauen sich die Behörden seine Geschäfte etwas genauer an. Das erste Opfer ihres neuen Arbeitseifers war die Diskothek Pachá in Palma, in der die Stadtverwaltung zahlreiche ungenehmigte Umbauten entdeckte und außerdem eine fehlerhafte Betriebsgenehmigung für bis zu 668 Besucher, während da eigentlich nur Platz für 277 Leute sei. Die Cursach-Gruppe verzichtete auf die Lizenz.

Warnung herausgegeben

Den Megapark allerdings will Cursach nicht so schnell aufgeben. Er ist das Herzstück seiner Unternehmensgruppe, hier macht er 60 Prozent seines Umsatzes, erklärte sein Sprecher Ibarz der Mallorca-Zeitung. Seit Monaten untersucht die Stadtverwaltung, ob mit den Lizenzen alles in Ordnung ist, ob Tanz- und Restaurantbereich voneinander getrennt werden müssten, ob es illegale Umbauten gegeben hat. Weil damit die Zukunft der ganzen Gruppe ungewiss geworden ist, hat sie vor einigen Tagen offiziell Konkurswarnung ausgegeben. Die Stadtverwaltung kümmert das nicht. „Wir werden dafür sorgen, dass das Gesetz eingehalten wird“, sagte Baudezernent José Hila. „Danach kann jeder die unternehmerischen Entscheidungen treffen, die er für angemessen hält.“ Solche Töne kannte die Cursach-Gruppe früher nicht. Ab jetzt wird in Palma alles ganz genau genommen.

