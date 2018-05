Meghan Markle heiratet Cousin 17. Grades

Anzeige

New York.„Ich bin eine Schauspielerin, Autorin, Herausgeberin meines Lifestyle-Labels „The Tig“, eine ziemlich gute Köchin, und ich glaube an handschriftliche Briefchen.“ So beschrieb sich Meghan Markle in der Zeitschrift „Elle“ Ende 2016 selbst. Das alles zusammen male „ein ziemlich solides Bild“ von ihr. Als dann der Buckingham Palast ihre Beziehung mit Prinz Harry bestätigte, wurde Markle zur meistgegoogelten Schauspielerin des Jahres 2017.

Ihr Einstieg in die königliche Familie, der am 19. Mai mit der Hochzeit des Paares besiegelt werden soll, hat sie aus einem Leben als TV-Bekanntheit in die höchsten Kreise Großbritanniens katapultiert.

Geboren wurde Rachel Meghan Markle am 4. August 1981 in Los Angeles. Ihr Vater, der aus erster Ehe zwei Kinder hat, ist weiß. Ihre Mutter ist Afroamerikanerin, was Markle mit vielen Vorurteilen konfrontiert habe, schrieb sie in der „Elle“.