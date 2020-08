Meghan und Harry jetzt in Santa Barbara

London/Santa Barbara.Der britische Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (39) sind gemeinsam mit ihrem einjährigen Sohn Archie in die kalifornische Küstenstadt Santa Barbara umgezogen. Das bestätigte ein Sprecher des Paares am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in London. „Sie sind seit ihrer Ankunft in der ruhigen Privatheit ihrer Umgebung sesshaft geworden und hoffen, dass dies respektiert wird“. Die beiden hatten zuletzt in Los Angeles gelebt, aber dort unter der Dauerbeobachtung durch die Boulevardpresse gelitten. Dabei sollen auch Drohnen zum Einsatz gekommen sein. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.08.2020