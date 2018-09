Mehr als 100 Tote, verwüstete Häuser

Manila/Miami.Regenmassen und heftiger Wind haben am Wochenende in Südostasien und an der Ostküste der USA ganze Landstriche zerstört und Millionen Menschen zur Flucht getrieben. Auf den Philippinen starben rund 100 Menschen vor allem im Norden des Landes, als der Taifun „Mangkhut“ – bisher schlimmster Taifun des Jahres – über den Inselstaat zog. Auch in China gab es Todesopfer. In den USA waren gestern große Teile der Bundesstaaten North Carolina und South Carolina sowie Gebiete im Süden Virginias überschwemmt.

In der philippinischen Stadt Itogon begrub ein Erdrutsch eine von Bergwerksarbeitern bewohnte Baracke. In dem Haus hätten sich mindestens 40 Menschen aufgehalten, sagte der Bürgermeister Victorio Palangdan. Allein aus seiner Stadt wurden Dutzende weitere Tote gemeldet. Zum Verhängnis wurden den Menschen vielfach Erdrutsche, die ganze Familien auslöschten. 24 der Opfer stammten aus der im Norden des Landes liegenden Region Cordillera, darunter eine sechsköpfige Familie, deren Haus in Baguio durch einen Erdrutsch verschüttet wurde. Eine vierköpfige Familie wurde in der Provinz Nueva Vizcaya getötet, ebenfalls durch einen Erdrutsch. In der Provinz Kalinga wurde ein Mann von einem herabstürzenden Felsbrocken getötet.

Hunderte Flüge gestrichen

Video Überregional Taifun 'Mangkhut' fegt über Hongkong hinweg Taifun 'Mangkhut' ist mit Windgeschwindigkeiten von um die 200 Stundenkilometer über Hongkong hinweg gezogen. Im benachbarten Macao schlossen erstmals alle Kasinos. Taifun 'Mangkhut' ist mit Windgeschwindigkeiten von um die 200 Stundenkilometer über Hongkong hinweg gezogen. Im benachbarten Macao schlossen erstmals alle Kasinos.

Auch in China hielt „Mangkhut“ die Menschen in Atem: Große Teile der Südküste sowie die Millionenmetropole Hongkong kamen gestern beinahe vollständig zum Stillstand. Hunderte Flüge wurden gestrichen, der Nahverkehr eingeschränkt und mehr als 2,4 Millionen Menschen in Sicherheit gebracht, wie chinesische Staatsmedien berichteten. Fernsehsender zeigten Bilder von überfluteten Straßen und starken Regenfällen, die sich über der Region entluden. Heftiger Wind riss Bäume um, zerstörte Fensterscheiben und brachte Baugerüste zum Einsturz.

Die Hongkonger Zeitung „South China Morning Post“ zeigte auf ihrer Website Bilder einer geräumten Hotellobby in der Stadt, die von Wasser überflutet wurde. Allein in Hongkong wurden demnach mehr als 200 Menschen mit Verletzungen behandelt. Auch fiel für etwa 7000 Haushalte in der Stadt zeitweise der Strom aus.

Die Behörden warnten vor schwereren Verwüstungen als bei Taifun „Hato“, der die Region im vergangenen Jahr getroffen und allein in der bekannten Casino- und Vergnügungsstadt Macau zehn Todesopfer gefordert hatte. Gestern standen wieder ganze Straßenzüge der chinesischen Sonderverwaltungszone unter Wasser. Behörden hatten bereits am Vorabend die Schließung sämtlicher Casinos angeordnet.

Mehrere Opfer in den USA

In den USA riss „Florence“ – am Freitag als „Hurrikan“ eingetroffen und inzwischen zum Tiefdruckgebiet herabgestuft – mehrere Menschen in den Tod. Die Behörden bestätigten sechs Todesfälle, Medien berichteten von deutlich mehr Opfern. Zum Problem wurden vor allem die Wassermassen, die „Florence“ mit Sturmfluten und starken Niederschlägen an die Küste getragen hat und die nun über Flussläufe landeinwärts drücken: Überflutungen wurden gestern sogar aus der rund 150 Kilometer landeinwärts gelegenen Stadt Fayetteville gemeldet.

Viele Straßen waren unpassierbar, Menschen wurden mit Booten aus ihren überfluteten Häusern geholt. Autofahrer mussten teils Umleitungen von Hunderten Kilometern in Kauf nehmen. Wie in Südostasien kam es zu großflächigen Stromausfällen. dpa

