Perth.Nach dem rätselhaften Tod von mehr als 130 Walen an Australiens Westküste haben die Behörden dort Hai-Alarm ausgerufen. Befürchtet wird, dass die Walkadaver die Raubfische anlocken. Aus Sorge vor Hai-Angriffen wurden gestern in der Gegend von Hamelin Bay die Strände und das Meer gesperrt.

In der Bucht – etwa 300 Kilometer südlich der Großstadt Perth – waren zuvor mehr als 150 Wale gestrandet. Trotz aller Rettungsversuche war am Abend (Ortszeit) nur noch etwa ein Dutzend der Tiere am Leben. Warum sie an Land schwammen, weiß man nicht.

Den Helfern bot sich ein jämmerliches Bild. Über Hunderte Meter hinweg schwammen tote Wale – die meisten davon sogenannten Kurzflossen-Grindwale – im seichten Wasser oder lagen am Strand. Nur einige wenige bewegten sich noch. Zum Hai-Alarm sagte ein Sprecher der Fischereibehörde, Jeremy Chick: „Wir müssen gewährleisten, dass für alle Leute die Sicherheit garantiert ist, bevor wir die Wale wegbringen.“