Mehr als 40 Tote bei Fabrikbrand

Ein Feuerwehrauto drängt sich durch eine enge Gasse in Neu-Delhi. © dpa

Neu Delhi.Sie wurden in den frühen Morgenstunden vom Feuer überrascht: Bei einem Brand in einer indischen Fabrik sind nach Behördenangaben 43 Menschen ums Leben gekommen. Zudem musste mehr als ein Dutzend Verletzte in Krankenhäusern behandelt werden, die meisten von ihnen mit Rauchgasvergiftungen, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Bei den meisten Opfern handelt es sich den Angaben zufolge um Arbeiter, die auf verschiedenen Stockwerken des Fabrikgebäudes geschlafen hatten.

Das Feuer war in einem dicht besiedelten Viertel der Millionenmetropole Neu Delhi ausgebrochen. Die meisten Toten und Verletzten waren Wanderarbeiter aus den ärmeren indischen Bundesstaaten Bihar und Uttar Pradesh. Der Besitzer und der Manager der Fabrik wurden laut Polizei am Sonntag festgenommen. Dem Besitzer wird vorgeworfen, den Tod der Opfer fahrlässig verursacht zu haben.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Kurzschluss das Feuer ausgelöst haben. Die genaue Ursache dürfte aber erst nach Brandermittlungen feststehen, die innerhalb von sieben Tagen abgeschlossen sein sollen, wie der Regierungschef Neu Delhis, Arvind Kejriwal, sagte.

Giftige Gase

Laut Feuerwehr hatte das Gebäude nicht die nötigen Brandschutz-Genehmigungen. In der Fabrik, in der viele kleinere Werkstätten angesiedelt waren, wurden laut Feuerwehr Schultaschen und andere Plastikartikel hergestellt. Beim Brand seien viele giftige Gase entstanden. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019