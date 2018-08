„Mehr als 50 Jahre lang hat sie unsere Seelen berührt“

Detroit.Wie viele Menschen müssen aus diesen Takten Kraft gesogen haben: Steil ansetzende Bläser, dazu ein heiter verzerrtes Gitarrenriff und dann eine Aretha Franklin, die mit all ihrer Seele ins Mikrofon schmettert: „What you want / Baby, I got it / What you need / Do you know I got it / All I’m askin’ / Is for a little respect“ (Was Du willst / Baby, ich habe es / Was Du brauchst / Weißt Du, dass ich es habe / Alles, worum ich bitte / ist ein wenig Respekt).

Gewaltiger Gesang

Die Wucht, mit der Franklin ihren Gospel-geladenen Gesang in Studios und auf Bühnen niedergehen ließ, konnte erschüttern. Schwarze Bürgerrechtler, unterdrückte Frauen, Vietnamkriegsgegner – die sozialen Bewegungen der 1960er und 70er Jahre in den USA erkannten die Wirkung von Franklins gewaltigem Gesang und vereinnahmten ihn für sich. „Lady Soul“ lieferte die Begleitmusik ihrer Zeit. Gestern ist Aretha Franklin im Alter von 76 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben. Die Recording Academy, die die Musikpreise Grammys verleiht, würdigte sie als eine „unvergleichliche Künstlerin“ mit einer der „tiefgreifendsten Stimmen“ der Musikbranche. Einen Grammy nach dem anderen sackte Franklin ein, während sie mit Titeln wie „Respect“, „Chain Of Fools“ und „I Say a Little Prayer“ immer mehr Fans fand. Diese Titel haben längst ein Eigenleben entwickelt und sind bei Protestmärschen, in der Werbung oder in Karaoke-Bars gleichermaßen vertreten. Dass Franklin diese Hits oft nicht selbst schrieb, sondern sie einfach unfassbar bewegend einsang, interessierte dabei die wenigsten.

So war es bei der Ballade „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“ von Songschreiberin Carole King. Franklin brachte mit dem Titel an Weihnachten 2015 im Kennedy Center sogar den damaligen US-Präsidenten Barack Obama zum Weinen. Ihr eindringliches Klavierspiel wurde wegen ihrer voluminösen Stimme oft unterschätzt oder kaum wahrgenommen. Als sie 1967 Otis Reddings „Respect“ einsang, setzte sie sich damit nicht nur für acht Wochen auf den ersten Platz der R&B-Charts, sondern an die Spitze der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Für viele wurde Franklin ein Symbol für ein politisch turbulentes Jahrzehnt und für ein schwarzes, selbstbewusstes Amerika. „Dieses Mädchen hat diesen Song von mir gestohlen“, sagte Redding in einem 2001 ausgestrahlten TV-Beitrag über „Respect“. An den Millionenverkäufen der Single verdiente er allerdings ordentlich mit.

Erste Platte mit 14 Jahren

Franklin wurde in Memphis im Südstaat Tennessee geboren und wuchs in der Autometropole Detroit in Michigan auf. Mit ihren Schwestern Carolyn und Erma, die beide ebenfalls Musiker-Karrieren einschlugen, sang sie in den 1950er Jahren in der Kirche ihres Vaters. Der Pastor war selbst erfolgreicher Gospelsänger – der Ruhm seiner Tochter mit den Pausbäckchen sollte seinen aber weit überstrahlen.

Schon mit 14 Jahren nahm Aretha Franklin ihre erste Gospelplatte auf. Bald zeigte das Label Motown Interesse, das später Stevie Wonder, Marvin Gaye und die Jackson Five mit Jungstar Michael Jackson unter Vertrag nehmen sollte. Aber Motown war damals ein kleines Start up, und vom weltweit aus New York tätigen Label Columbia erhofften sich Vater und Tochter einen größeren Sprung nach vorn. In New York gewöhnte Franklin sich dann auch daran, in Jazz-Clubs aufzutreten.

Es war aber erst der Wechsel zum Label Atlantic, der den Soul wirklich aus der Afroamerikanerin herauskitzelte. Bei Columbia hatte sie mit dem etwas ziellosen Versuch, in die Welt des Pop vorzustoßen, nur kleinere Erfolge gelandet. Bei Atlantic gelang es Produzent Jerry Wexler, schon mit ihrer ersten Single „I Never Loved a Man (The Way I Love You)“ genau die Mischung zu zaubern, die Franklin-Fans weltweit über Jahrzehnte hinweg begeistern sollte: eine leidenschaftliche, helle Stimme vor dunkleren, souligen R&B-Arrangements mit Background-Sängern.

Die „Rock and Roll Hall of Fame“, die sie 1987 als erste Frau überhaupt aufgenommen hatte, fand die passenden Worte: Franklin „nahm viele Rollen an – die fromme Gospelsängerin, die sinnliche R&B-Sirene, das Pop-Crossover-Phänomen, Lady Soul – und beherrschte sie alle.“ Der frühere US-Präsident Bill Clinton sagte: „Mehr als 50 Jahre lang hat sie unsere Seelen berührt.“

