Mehr Beamte involviert

München.Der Drogenskandal bei der Münchner Polizei weitet sich aus: Nach Ermittlungen stehen nun 30 Beamte unter Verdacht. Sie sollen vor allem Rauschgift konsumiert und an Kollegen weitergegeben haben. Nach Angaben des Bayerischen Landeskriminalamtes (LKA) vom Dienstag stehen auch andere Vorwürfe im Raum, etwa Strafvereitelung und Körperverletzung im Amt.

Seit Juli 2018 ermitteln das LKA und die Staatsanwaltschaft München I. Zuletzt war von 21 Beschuldigten aus dem Polizeipräsidium München und der Bayerischen Bereitschaftspolizei die Rede gewesen. Inzwischen zählen Ermittler 26 Beschuldigte aus dem Polizeipräsidium München. Zwei weitere Beschuldigte sind Angehörige der Bayerischen Bereitschaftspolizei, je ein Verdächtiger gehört zum Polizeipräsidium Oberbayern Nord und zum Polizeipräsidium Schwaben Nord.

Die Beschuldigten sollen mindestens seit 2018 in die Drogenszene verwickelt gewesen sein. Die Vorwürfe kamen nur ans Licht, weil ein mutmaßlicher Drogendealer über seine mutmaßlichen Kunden in Uniform auspackte. Die Polizisten sollen die Rechtsverstöße überwiegend in ihrer Freizeit beim Feiern begangen haben. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020