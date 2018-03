Mehr Frauen über 30 bekommen Nachwuchs

Anzeige

Während die Geburtenhäufigkeit bei ausländischen Müttern insgesamt anstieg, nahm zusätzlich der Anteil von Frauen aus Ländern zu, in denen Kinderreichtum zur Tradition gehört, hieß es. So wurden 21 800 Kinder türkischer Mütter geboren, 18 500 mit syrischer Mutter. Und in 11 800 Fällen hatte die Mutter eines Neugeborenen einen polnischen Pass.

Doch auch bei Müttern mit deutschem Pass gab es einen Geburtenanstieg um drei Prozent. Diese Entwicklung führt das Statistische Bundesamt vor allem darauf zurück, dass Frauen im Alter zwischen 30 und 37 Jahren häufiger Kinder bekommen. Sie hatten im jüngeren Alter deutlich weniger Kinder zur Welt gebracht als Frauen vorangegangener Jahrgänge.

Diese Frauen realisierten „derzeit unter günstigen familienpolitischen und wirtschaftlichen Bedingungen ihre Kinderwünsche mit höherer Intensität“, sagte eine Sprecherin des Statistischen Bundesamtes gestern. Zudem gebe es derzeit mehr Frauen in dieser Altersgruppe, die nun nach Jahren der Ausbildung und des Berufslebens in ihren Dreißigern potenziell die Entscheidung für ein Kind treffen.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) betonte angesichts der steigenden Geburtenzahlen die Bedeutung frühkindlicher Bildung. „Jedes Kind soll seinen Weg machen können, egal, aus welchem Elternhaus es kommt und wo es aufwächst“, sagte sie. Giffey kündigte an, noch vor dem Sommer ein Gesetz für mehr Kitaqualität auf den Weg zu bringen. Darin solle es um den Betreuungsschlüssel gehen, „um die Stärkung der Kitaleitungen und um bessere sprachliche Bildung der Kinder“, hieß es in einer in Berlin veröffentlichten Stellungnahme.

Zudem müsse der Beruf als Erzieherin oder Erzieher attraktiver gemacht werden, sagte Giffey. „Das bedeutet: mehr Anerkennung, eine Ausbildungsvergütung und bessere Bezahlung.“

Nach einer ebenfalls gestern veröffentlichten Eurostat-Statistik waren Frauen in Deutschland 2016 bei der Geburt ihres ersten Kindes durchschnittlich 29,4 Jahre alt. In Italien waren erstgebärende Frauen mit durchschnittlich 31 Jahren die ältesten, in Bulgarien mit 26 Jahren am jüngsten.

Während im EU-Durchschnitt der Anteil der Frauen, die im Teenageralter das erste Kind bekamen, bei fünf Prozent lag, waren in Rumänien 14,2 Prozent aller Erstgebärenden jünger als 20 Jahre. In Bulgarien betrug der Anteil dieser besonders jungen Mütter 13,6 Prozent, in Ungarn 10,8 Prozent.

Große regionale Unterschiede

Auffällig waren laut Statistischem Bundesamt die Unterschiede der Geburtenzahlen zwischen Ost und West: In den westdeutschen Flächenländern und in den Stadtstaaten stieg die Zahl der Geburten durchschnittlich um acht Prozent, in den ostdeutschen Flächenländern nur um vier Prozent. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen lag die Zahl der Geburten mit mehr als 173 000 Babys besonders hoch, im kleinen Saarland hingegen waren es nur 8200 Neugeborene.

In Baden-Württemberg kamen im vergangenen Jahr 107 500 Kinder zur Welt, in Hessen 60 700, in Rheinland-Pfalz 37 500. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.03.2018