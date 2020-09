Mehr Fußgängerschutz gefordert

Berlin.Die einen fahren Auto, andere Bus oder Rad. Doch alle sind immer wieder Fußgänger – und auch da kann es in der Stadt schon mal brenzlig werden. Für mehr Sicherheit beim Zu-Fuß-Gehen gibt es aus Expertensicht dringenden Handlungsbedarf: bei Zebrastreifen, Ampelschaltungen oder freier Sicht an Kreuzungen. „Es ist an der Zeit, dass unser Verkehrssystem den Fußverkehr stärker berücksichtigt und ihm den Raum und den Schutz gibt, den er verdient“, sagte der Präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsrats, Walter Eichendorf. Laut Statistischem Bundesamt waren im vergangenen Jahr unter 3046 Verkehrstoten 417 Fußgänger. Um Risiken zu entschärfen, empfiehlt der Verkehrssicherheitsrat eine Reihe von Maßnahmen. Ein Überblick:

Brennpunkt Kreuzungen

Für eine bessere Sicht von Fußgängern und Autofahrern sollte der Bereich an Kreuzungen ausgeweitet werden, in dem Parken für Autos verboten ist. „Statt der aktuell vorgesehenen acht Meter sollte er mindestens zehn Meter zum Schnittpunkt der Fahrbahnkanten betragen, bei hohen zulässigen Geschwindigkeiten auch mehr“, heißt es in dem Maßnahmenpapier des Rates. Falschparker sollten konsequent abgeschleppt werden. Es könnten auch Poller und Fahrradbügel aufgestellt werden.

Brennpunkt Querungen

Um sicherer über die Straße zu kommen, könnten mehr Mittelinseln auf Fahrbahnen helfen – und Fußgängerampeln, bei denen man Grün per Knopfdruck anfordern kann. Zebrastreifen sollten leichter einzurichten sein – noch bevor es auffällig viele Unfälle gibt. Derzeit seien die Anforderungen für Behörden hoch, eine Gefahrensituation nachzuweisen. Teils müssten erst Verkehrszählungen oder Gutachten her. Das mache es Kommunen schwer, von vornherein ein Netz mit durchgängig sicheren Gehverbindungen zu planen.

Brennpunkt Ampeln

Ampeln sorgen für Klarheit an Kreuzungen, es kommt aber auf die Schaltung an. Für abbiegende Autos und geradeaus führenden Fuß- und Radverkehr sollte es häufiger getrennte Ampelphasen geben, raten die Experten: also Fußgänger und Radler bekommen Grün – und erst wenn sie wieder Rot haben, schaltet die Ampel für Autos um. Ein kleiner Vorlauf, dass Fußgänger und Radler etwas früher grün bekommen als abbiegende Fahrzeuge, entspreche schon jetzt dem Regelwerk. Das werde aber nicht immer berücksichtigt.

Eine wichtige Stellschraube ist zudem, wie lange Fußgängerampeln überhaupt Grün zeigen. Die Experten fordern, diese Phasen auszudehnen, um die Straße bei Grün wirklich überqueren zu können. Und nicht nur bis mindestens zur Straßenmitte zu kommen und die restlichen Schritte dann bei Rot zu gehen. Nicht nötig sollte es sein, bei breiteren Straßen auf Mittelinseln noch mal an einer Ampel zu warten.

Dafür müsse die für Ampeln angenommene Gehgeschwindigkeit auf den Prüfstand. In der Regel werden 1,20 Meter pro Sekunde angesetzt. Höchstens können es 1,50 Meter pro Sekunde sein. Mehr als 70 Prozent der Fußgänger seien aber langsamer unterwegs, analysierte die Bundesanstalt für Straßenwesen schon 2013. Sie empfiehlt ein geringeres Tempo von 0,80 Metern bis 1,20 Metern pro Sekunde. Nicht berücksichtigt seien bisher auch zwei bis drei Sekunden Reaktionszeit vorm Losgehen.

Perspektiven

Der Autofahrerclub ADAC betont, gut erreichbare Querungshilfen seien zentral für sicheren Fußverkehr – vor allem an komplizierten Kreuzungen. Die Hoffnungen liegen auch in der Entwicklung, wie ein Sprecher sagte. Autonome Notbremssysteme könnten Fußgänger und Radler erkennen und vor Unfällen schützen. Der Deutsche Städtetag betonte, auch der Bund müsse die Sicherheit von Fußgängern stärker in den Blick nehmen. Städte wünschten sich mehr Möglichkeiten beim Erproben neuer Regeln im Verkehr. dpa

