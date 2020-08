Mehr Morde in Brasilien

Rio de Janeiro.Während der Corona-Krise hat die Gewalt in Brasilien im ersten Halbjahr 2020 wieder zugenommen. Die Zahl der Tötungsdelikte stieg in den ersten sechs Monaten um sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 22 680, wie das Nachrichtenportal G1 am Freitag berichtete. Für den sogenannten Gewaltmonitor wertet das Medienunternehmen Globo gemeinsam mit der Universität von São Paulo und dem Brasilianischen Forum für öffentliche Sicherheit regelmäßig die staatlichen Kriminalitätsstatistiken aus.

Damit wurde der positive Trend gestoppt. In den vergangenen Jahren waren die Tötungsdelikte in Brasilien deutlich zurückgegangen. 2019 fiel die Zahl der Morde um 19 Prozent auf 41 635 – das war der niedrigste Stand seit Beginn der systematischen Erhebung im Jahr 2007.

Der Anstieg fällt mit der Corona-Krise zusammen, in der das öffentliche Leben zumindest teilweise eingeschränkt war. Zwar stemmte sich die Regierung von Präsident Jair Bolsonaro gegen weitreichende Ausgangssperren und Produktionsstopps, jedoch erließen mehrere Bundesstaaten wie Rio de Janeiro und São Paulo Restriktionen. dpa

