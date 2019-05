Mehr Oldtimer auf den Straßen unterwegs

Flensburg.Die Zahl der Oldtimer in Deutschland ist erneut gestiegen. Zum 1. Januar 2019 zählte das Kraftfahrt-Bundesamt mehr als 536 000 Fahrzeuge, die 30 Jahre oder älter waren. Das sind knapp 60 000 mehr als ein Jahr zuvor. Solche Fahrzeuge können Historien-Kennzeichen tragen: Ein „H“ am Ende des Kfz-Kennzeichens dürfen jene Gefährte führen, die als „historisches Kulturgut“ gelten. Für den Halter kann das Vorteile bei Versicherung und Kfz-Steuer haben. Auf dem Bild ist ein VW T1-Bulli aus den 1960er Jahren zu sehen, der zum Auto&Technik Museum in Sinsheim gehört. dpa

