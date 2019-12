Mehr Uhus und Seeadler, weniger Rebhühner

Bonn.Licht und Schatten in der heimischen Vogelwelt: Die Bestände von Seeadler, Uhu (Bild) und Schwarzstorch nehmen zu. Die Großvogelarten profitierten von Schutzmaßnahmen, teilte das Bundesamt für Naturschutz (BfN) in Bonn am Dienstag mit. Doch sei in den vergangenen zwölf Jahren auch ein Drittel der Vogelarten im Bestand zurückgegangen. „Betroffen sind vor allem Arten der Agrarlandschaft wie Kiebitz und Rebhuhn“, erklärte das Bundesamt zu Daten des „Nationalen Vogelschutzberichts 2019“. Dies gehe vor allem auf die Intensivierung der Landwirtschaft zurück. Zum Schutz der Vogelwelt seien erhebliche Anstrengungen nötig. Der Bericht wird alle sechs Jahre an die EU-Kommission übermittelt. Er enthält Angaben zu 251 Brutvogelarten, 68 überwinternden und 34 durchziehenden Arten. dpa

