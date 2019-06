Mehrere Tote bei Einsturz

Phnom Penh.Der Einsturz eines Rohbaus hat mindestens 17 Menschen in Kambodscha das Leben gekostet. Weitere 24 seien bei dem Unglück am Samstagmorgen in der südwestlichen Küstenstadt Sihanoukville verletzt worden, berichtete das regierungsnahe Nachrichtenportal Fresh News am Sonntag unter Berufung auf Provinzgouverneur Yun Min. Unklar blieb, wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Einsturzes auf der Baustelle befanden.

Vier Menschen, unter ihnen der chinesische Eigentümer des siebenstöckigen Gebäudes, wurden festgenommen. Ein Ermittlerteam solle untersuchen, ob Fahrlässigkeit vorliege, erklärte Yun Min. Rettungsmannschaften suchten am Sonntag nach Überlebenden. Die Zahl der Opfer wird möglicherweise noch steigen, denn bis zum Morgen waren den Behörden zufolge erst 40 Prozent der Trümmer abgetragen.

Kambodschas langjähriger Staatspräsident Hun Sen drückte in einem Eintrag auf Facebook sein Beileid aus und schrieb, die gesamte Nation fühle mit den betroffenen Familien. Zugleich versprach er Finanzhilfen. Das Gebäude war Fresh News zufolge zu 80 Prozent fertiggestellt. dpa

