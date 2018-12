Mehrheit für Feuerwerks-Verbot

Berlin.Eine Mehrheit der Bundesbürger wünscht sich einer Umfrage zufolge Feuerwerksverbote in deutschen Innenstädten. Fast 60 Prozent von mehr als 5000 Befragten sprachen sich für einen solchen Böller-Bann aus. Die Umfrage wurde im Auftrag der Online-Portale der Funke-Mediengruppe vom Online-Meinungsforschungsinstitut Civey durchgeführt. Auf die Frage „Sollte das Zünden von Feuerwerk Ihrer Meinung nach an Silvester in deutschen Innenstädten verboten werden?“ antworteten 41 Prozent mit „Ja, auf jeden Fall“. Weitere 18,6 Prozent sagten „eher ja“. Unter Frauen stoßen solche Verbote der Umfrage zufolge auf etwas größere Zustimmung als unter Männern. Der Verband der pyrotechnischen Industrie hatte kürzlich die zunehmenden Verbote von Silvesterfeuerwerken in großen Städten kritisiert. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.12.2018