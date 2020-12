Mehrheit will bescheidenerleben

Hamburg.Mit Blick auf 2021 erleben die Deutschen laut dem Hamburger Zukunftsforscher Horst Opaschowski eine Achterbahn der Gefühle. Einer repräsentativen Umfrage zufolge dominiert bei 83 Prozent sowohl die Sorge vor der Ungewissheit als auch die Freude über Fortschritte in der Corona-Krise. Die Hälfte der Befragten sei pessimistisch, die andere Hälfte vorsichtig optimistisch, sagt Opaschowski über die Ergebnisse der Umfrage, die sein Institut im November zusammen mit dem Meinungsforschungsinstitut Ipsos durchführte. Zwischen Hoffen und Bangen erwarteten die Deutschen jetzt die Impfungen.

Die Pandemie lässt auch die Kluft zwischen Arm und Reich wachsen. Die Zahl der Menschen, die eine wachsende soziale Spaltung befürchten, habe von 60 Prozent im Vorjahr auf 85 Prozent zugenommen. Als Verlierer fühlten sich vor allem Frauen, Menschen zwischen 18 und 24 Jahren sowie Bewohner des ländlichen Raumes. Eher keine Sorgen machten sich die Rentner (56 Prozent). Auch gebildete Stadtbewohner sähen sich auf der Sonnenseite des Lebens, sagt Opaschowski und stellt fest: „Die Corona-Krise hat viele Menschen ärmer gemacht.“

Kein Glücksgefühl beim Einkaufen

Manchen fehlt das Geld, anderen die Lust zum Einkaufen. 58 Prozent geben an, dass sie im kommenden Jahr beim Geldausgeben maßvoller und bescheidener sein wollen. Sparsamer leben wollten vor allem die Älteren ab 65 Jahren, während die Jungen unter 24 möglichst so weiterleben wollten wie bisher. „Die Verweildauer in Geschäften und Shopping Centern sinkt sichtbar. Shopping als Glücksgefühl geht zunehmend verloren“, so Opaschowski.

Er macht dafür aber nicht die Corona-Regeln verantwortlich, sondern einen langfristigen Wertewandel. „Viel haben und viel besitzen ist kein vorrangiges Lebensziel mehr.“ Langfristig könne aus der Konsumkultur eine Sinnkultur werden. dpa

