„Mein Beruf wird abgeschafft“

Garmisch-Partenkirchen.Norbert Stadler hat Urlaub genommen. Er will nicht dabei sein, wenn die Arbeit am 1. Juni eingestellt wird. Zumal er kurz zuvor Geburtstag hat. 60 wird er, und 40 Jahre hat er als Wetterbeobachter des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit einer Handvoll Kollegen die Bergwetterwarte auf der Zugspitze betreut. Nach fast 120 Jahren zieht der DWD seine Beobachter an Deutschlands höchstem Berg ab.

„Ich bin nicht derjenige, der die letzte Beobachtung macht – das geht mir schon nah“, sagt er. Dabei ist die Station nach gewöhnlichen Kriterien nicht gerade ein Traumarbeitplatz: 16 Quadratmeter groß ist das Domizil mit Kochplatte und Klappbett in dem hölzernen Turm, der den 2962 Meter hohen Zugspitzgipfel noch um zwei Meter überragt.

Es ist nicht nur Deutschlands höchster Arbeitsplatz, sondern auch der kälteste, von Kühlhäusern mal abgesehen. Die Durchschnittstemperatur liegt bei minus 4,8 Grad – „ein Klima wie in Südgrönland“. Der niedrigste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen wurde am 14. Februar 1940 gemessen: minus 35,6 Grad Celsius. Im Winter müssen die Beobachter nachts aufstehen: Schnee räumen. „Sonst kommt man in der Früh aus dem Loch nimmer raus“, sagt Stadler. Am schlimmsten seien Gewitter. Es kracht und scheppert rundum. „Wenn es in den Turm einschlägt, ist das schon beängstigend.“ Trotz guter Blitzableiter.