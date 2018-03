„Meine Wut ist unbeschreiblich“

Anzeige

Tallahassee/Washington.Am Morgen trugen sie ihre Mitschülerinnen Carmen Schentrup (16) und Gina Montalto (14) zu Grabe. Danach nahmen mehr als 100 Schüler der „Marjory Stoneman Douglas High School“ Abschied von ihren Eltern. Ausgerüstet mit Ruck- und Schlafsäcken brachen sie in drei Bussen auf ihre Mission auf, nach dem jüngsten Drama an ihrer Schule – ein 19-Jähriger hatte 14 Schüler und drei Erwachsene niedergeschossen – das Waffenrecht in den USA ein für alle mal zu verändern.

In Washington zogen mehrere Hundert Schüler vom Kapitol vor das Weiße Haus. Am Abend (Mitteleuropäische Zeit) traf sich US-Präsident Donald Trump dort mit Schülern und Lehrern. „Es gab zu viele Zwischenfälle“, außerdem habe es zu viel Gerede gegeben. „Wir müssen in dieser entsetzlichen Situation, die sich abspielt, etwas tun“, sagte er. Zuvor hatte er seinen Justizminister angewiesen, Zubehör zu verbieten, das aus halbautomatischen Waffen Maschinengewehre macht. Seine Sprecherin Sarah Huckabee Sanders sagte, Trump denke auch über andere Optionen nach.

Daniel Bishop ist fest davon überzeugt, dass sich etwas ändern wird. „Wir können uns selber für unsere Zukunft einsetzen“, betont er die Entschlossenheit der Schüler. Die Hoffnungen scheinen begründet. Entweder leidenschaftlich wie Emma Gonzalez oder eloquent wie David Hogg versuchen diese Zeugen des jüngsten Schulmassakers, das Gewissen der Nation wachzurütteln. Es gibt Pläne für eine Demonstration in Washington am 24. März. Und viel Sympathie.