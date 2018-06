Meldepflicht für Rizin gefordert

Anzeige

Köln.Gut zwei Wochen nach dem Fund von hochgefährlichem Rizin in einer Kölner Wohnung haben Experten eine Meldepflicht für Ausgangsstoffe zur Giftherstellung gefordert. Für potenziell hochgiftige Substanzen müsse ein Melderegister eingeführt werden, sagte der Direktor des Instituts für Toxikologie der Universitätsmedizin Mainz, Thomas Hofmann.

Über das Internet bestellbar

Eine Expertenkommission solle alle schwer toxischen Stoffe und Pflanzen auf eine Liste setzen und für diese eine Regulierung festlegen. Der Islamist Sief Allah H. hatte in seiner Hochhauswohnung wochenlang aus Rizinussamen das tödlich wirkende Rizin hergestellt, einen potenziellen biologischen Kampfstoff. Nach Einschätzung von Sicherheitsbehörden plante der verhaftete Tunesier einen Anschlag mit einer Biobombe. Er hatte mehr als 3100 Rizinussamen über das Internet bestellt und daraus bereits so viel Gift gewonnen, dass er einen verheerenden Schaden hätte anrichten können. Der Handel mit Rizinussamen unterliege keinen Gesetzen oder Verordnungen, sagte der Anwalt für IT- und Internetrecht, Christian Solmecke. Eine Meldepflicht sei „sinnvoll, umsetzbar und dringend geboten“. dpa