Menge an Elektroschrott erreicht Rekordwert

Bonn.Man bräuchte 350 Schiffe in der Größe des riesenhaften Dampfers „Queen Mary 2“, um all die ausrangierten Monitore, weggeworfenen Handys und entsorgten Kühlschränke aufzuwiegen, die die Menschheit im vergangenen Jahr produziert hat. So die Berechnung der Autoren des „Globalen E-Schrott Monitors 2020“ – einer Bestandsaufnahme über das weltweite Problem mit Elektroschrott.

Der globale Berg an Elektroschrott wächst immer weiter, stellt der am Donnerstag veröffentlichte Bericht fest, an dem unter anderem die Universität der Vereinten Nationen mitgeschrieben hat. 2019 seien 53,6 Millionen Tonnen zusammengekommen, was ein Wachstum von 21 Prozent innerhalb von fünf Jahren bedeute. Die Prognose sieht nicht anders aus: Im Jahr 2030 seien 74 Millionen Tonnen zu erwarten. Gezählt wird dabei alles, was einen Stecker oder eine Batterie hat. Pro Kopf betrachtet führt Europa die Statistik an. 16,2 Kilogramm trug durchschnittlich jeder Europäer 2019 zum E-Schrott-Berg bei. Nach Berechnungen der UN-Experten wurden 2019 nur 17,4 Prozent des produzierten E-Schrotts eingesammelt und recycelt. Europa schneidet mit einer Recycling-Quote von 42,5 Prozent am besten ab. Asien liegt an zweiter Stelle mit 11,7 Prozent. Afrika hat die niedrigste Quote mit 0,9 Prozent.

Die große Menge an Abfall ist problematisch, weil in den Geräten noch kostbare Materialien schlummern: Gold, Silber, Kupfer oder Platin. Der reine Materialwert des Elektroschrott-Berges 2019 wird in der Studie mit 57 Milliarden US-Dollar beziffert. dpa

