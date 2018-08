Herr Potthast, was macht der neue Satellit „Aeolus“ besser als andere Messstationen?

Roland Potthast: „Aeolus“ erstellt ein Windprofil, misst also Wind in verschiedenen Höhen. Er schickt – vereinfacht gesagt – einen Laserstrahl zur Erde. Über diesen gesamten Strahl wird die Windgeschwindigkeit gemessen. Wetterballons oder Flugzeuge machen dies zwar auch, aber die Ballons sammeln nur über Land Daten und Verkehrsflugzeuge auf der Flughöhe von zehn Kilometern. Die „Aeolus“-Messungen sind genauer, auch über Ozeanen – und in ihrer Auflösung einzigartig.

Was wird sich durch die Daten genau verbessern?

Potthast: Hauptsächlich erwarten wir eine starke Verbesserung von Vorhersagen, die von Daten über Ozeanen abhängen. Wenn im Ostpazifik ein Sturm entsteht, bestimmt er eine Woche später das Wetter in Europa. Aber nicht nur Stürme können besser vorhergesagt werden: Bewegungen in der Atmosphäre – also von kalten und warmen Luftmassen – hängen immer vom Wind ab. So kann sowohl die Fünf-bis-Sieben-Tage- wie auch die Zwei-bis-Vier-Tage-Prognose genauer werden. Allerdings kann trotzdem nicht jedes Gewitter für jede Region vorhergesagt werden.

Gibt es schon Pläne für noch genauere Messungen?

Potthast: Der Satellit soll etwa vier Jahre fliegen. Wenn alles gut geht, könnten weitere folgen. Denn jeder Satellit sieht ein Gebiet nur ein- bis zweimal pro Tag. Je mehr von ihnen Daten liefern, desto genauer die Vorhersage. her (Bild: DWD)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018