MeToo-Bewegung feiert Verurteilung

MeToo-Aktivistin McGowan bezeichnet das Urteil als „großen Schritt“. © Imago

New York.Prominente Schauspielerinnen und Frauenrechtlerinnen haben den Schuldspruch gegen den früheren Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein wegen Sexualverbrechen als großen Erfolg gefeiert. Damit sei eine „neue Ära der Justiz“ eingeleitet worden, sagte Tina Tchen, Präsidentin der Stiftung „Time’s Up“, die gegen sexuelle Belästigung kämpft. „Heute ist ein starker Tag und ein großer Schritt vorwärts in unserer kollektiven Heilung“, schrieb die Schauspielerin Rose McGowan in der Nacht zum Dienstag bei Twitter. Selbst US-Präsident Donald Trump, dem von zahlreichen Frauen sexuelle Übergriffe vorgeworfen werden, bezeichnete das Urteil – einen Meilenstein der sogenannten MeToo-Bewegung – als „starke Botschaft“. „Ich denke, dass es aus Sicht der Frauen eine großartige Sache war“, sagte er.

Zahlreiche Beobachter forderten allerdings weitere Schritte – und kritisierten, dass Weinstein nicht in allen Anklagepunkten für schuldig befunden worden war. Nicht schuldig sei er laut Geschworenen in den Anklagepunkten des „raubtierhaften sexuellen Angriffs“ sowie einem noch schwereren Vorwurf bezüglich Vergewaltigung. Dem 67-Jährigen drohen bis zu 25 Jahre Haft.

Bis das Strafmaß feststeht, muss Weinstein im Gefängnis bleiben. Er wurde nach dem Urteil aber zunächst einmal wegen Schmerzen in der Brust und hohen Blutdrucks in ein Krankenhaus gebracht. Nach dem Urteil sagte er seinem Anwalt Arthur Aidala zufolge sagte er: „Ich bin unschuldig. Wie kann so etwas in Amerika passieren?“ dpa

