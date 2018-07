Mila Kunis rechnet mit ihrem jüngeren Ich ab

Anzeige

Los Angeles (dpa) - Die Schauspielerin Mila Kunis (34) geht hart mit ihrem jüngeren Ich ins Gericht. «Ich war ein Arschloch in meinen 20ern, und ich bin die Erste, die das zugibt», sagte Kunis am Montag im Podcast «Armchair Expert». Es habe lange gedauert, sich dies einzugestehen und zu akzeptieren.

Als Beispiel führte die zweifache Mutter die «schreckliche Trennung» von ihrem langjährigen Freund an, dem Schauspieler Macaulay Culkin (37, «Kevin - Allein zu Haus»). «Es ist beschissen, was ich gemacht und wie ich es gemacht habe. Als ich danach Single war, musste ich ganz ehrlich ergründen, warum ich mich so verhalten habe und mich als Mensch neu aufstellen.» Mittlerweile habe sie sich verziehen.

Zwei Jahre nach ihrer Trennung kam Kunis («Black Swan») 2012 mit ihrem heutigen Ehemann Ashton Kutcher (40) zusammen, mit dem sie zuvor in der Sitcom «Die wilden Siebziger» zusammengearbeitet hatte. Die beiden sind Eltern einer dreijährigen Tochter und eines 19 Monate alten Sohnes.