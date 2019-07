Mills klagt erfolgreich

Heather Mills ist die frühere Ehefrau von Ex-Beatle Paul McCartney. © dpa

London.Heather Mills, Ex-Frau von Paul McCartney, hat wegen eines Telefon-Abhörskandals in Großbritannien eine hohe Entschädigung erstritten. Als Resultat einer Sammelanklage gegen die Verlagsgruppe News Group Newspapers (NGN) habe sie mit anderen Opfern „die höchste Entschädigungssumme in einem Fall von Verleumdung durch Medien erreicht, die jemals in der britischen Rechtsgeschichte verhängt wurde“, so Mills. Einen Betrag nannte sie nicht. Die NGN-Gruppe gehört zum Imperium von Rupert Murdoch. Journalisten eines Boulevardblattes hatten jahrelang Gespräche von Tausenden Verbrechensopfern und Prominenten abgehört und Polizisten bestochen. dpa

