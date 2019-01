Mindestens 23 Kinder missbraucht

Detmold.Die jungen Opfer sollten sich zuerst wohlfühlen. Es ging ins Freibad oder in den Freizeitpark. Für den Freundeskreis seiner Pflegetochter machte ein 56-Jähriger den Ermittlern zufolge vieles möglich. Seit 2008 folgten mehr als 1000 Fälle von sexuellem Missbrauch auf einem Campingplatz an der Grenze von Nordrhein-Westfalen zu Niedersachsen. Mindestens 23 Kinder im Alter von vier bis 13 Jahren fielen den Tätern zum Opfer, darunter zwei Jungen. Sie wurden missbraucht und dabei gefilmt. „Es wurden Lebensräume geschaffen, in denen die Kinder sich wohlfühlten, um dann die Straftaten zu machen“, sagt Achim Tietz, Leiter des zuständigen Kriminalkommissariats bei der Detmolder Polizei.

Drei Deutsche sind in Untersuchungshaft. Nach der Festnahme des Hauptverdächtigen aus Lügde im Kreis Lippe am 6. Dezember ging es aber erst einmal um die Opfer. „Nicht das Ermitteln stand im Vordergrund, sondern wir mussten uns zuerst um die Opfer und die Vielzahl der Angehörigen kümmern“, erklärt Tietz gestern in Detmold. Er spricht von keinem alltäglichen Fall. Nach der Festnahme und der Durchsuchung mehrerer Wohnungen stellten die Ermittler zehn Computer, neun Handys und mehr als 40 Festplatten mit Beweismaterial mit einem Datenvolumen von 14 Terabyte sicher.

Jugendamt in der Kritik

Den Ermittlern stellt sich der Fall wie folgt dar: Der Hauptverdächtige habe zusammen mit einem 33-jährigen Verdächtigen aus Steinheim die Kinder wechselweise missbraucht und dabei gefilmt. Kennengelernt hatten sich die beiden in Chats im Internet. Nasch Angaben der Ermittler verabredeten sie sich für den Missbrauch auf dem Campingplatz, wo der 56-Jährige wohnt. Ein dritter Verdächtiger, ein 48-Jähriger aus Stade, war zwar nicht dabei, soll aber den Missbrauch in Auftrag gegeben haben. Im Gegensatz zu den anderen beiden hat er ein Teilgeständnis abgelegt.

Ins Rollen gebracht hatte die Ermittlungen eine Zeugin. Sie hatte im November 2018 Hinweise auf den sexuellen Missbrauch einer Sechsjährigen gegeben. Das Mädchen ist die Freundin eines Pflegekindes, das der Hauptbeschuldigte seit 2016 betreut. Fragezeichen gibt es noch rund um die Betreuung. Auf die Frage, warum ein Kind in die Obhut eines Mannes mit heruntergekommener Unterkunft auf einem Campingplatz gegeben wird, reagierten Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mit Stirnrunzeln – und verwiesen auf das zuständige Jugendamt. Das Amt des Kreises Lippe erfuhr nach eigenen Angaben Ende 2018 von einer Strafanzeige wegen Kindesmissbrauchs. Das Mädchen sei „noch am selben Tag in Obhut genommen“ worden, hieß es. Bereits Ende 2016 sei bei dem Jugendamt eine Kindeswohlgefährdung angezeigt worden. „Diese Anzeige bezog sich auf den Verdacht der Verwahrlosung eines Kindes.“ Das Jugendamt habe „umgehend“ die Situation vor Ort geprüft. Die Einschätzung der Mitarbeiter: Das Kind lebte in keinem verwahrlosten Umfeld. Oberstaatsanwalt Ralf Vetter kündigte Ermittlungen gegen die Jugendämter an.

