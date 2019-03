Missbrauch gefilmt

Würzburg.Wahrscheinlich über Jahre soll ein Mann in Würzburg den Missbrauch kleiner Jungen fotografiert oder gefilmt und die Bilder ins sogenannte Darknet gestellt haben. Wer die Opfer sind, ist noch offen. Besorgte Mütter und Väter eilten gestern in eine Würzburger Kindertagesstätte. Denn einer von anfangs zwei Verdächtigen, so hieß es, habe einen Bezug zur Einrichtung.

Inzwischen gehen die Ermittler davon aus, dass er wahrscheinlich von nichts wusste – obwohl die beiden zusammenlebten. Er ist wieder auf freiem Fuß. Der zweite Mann bleibt vorerst hinter Gittern. Die Staatsanwaltschaft beantragte Haftbefehl wegen der Herstellung und Verbreitung von Kinderpornografie. Sie prüft noch, ob der Mann die Kinder selbst missbrauchte. Das Ausmaß des Missbrauchs ist noch unklar. Laut Oberstaatsanwalt Christian Schorr geht es um eine dreistellige Zahl von Foto- und Videoaufnahmen. Die Ermittler wissen aber noch nicht, wie viele Kinder betroffen sind. Es handele sich um „sehr junge Kinder“. Mädchen seien nicht dabei.

Ermittlungen im Darknet zu Kinderpornografie hatten nach Würzburg geführt. Dabei handelt es sich um einen abgeschirmten Bereich des Internets. dpa

