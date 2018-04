Missbrauch mit Musikvideos

Anzeige

Berlin.Nach einem Bericht über die Missbrauchsmöglichkeiten bei der Video-App Musical.ly will das Unternehmen seine Schutzmaßnahmen weiter ausbauen. Zugleich hat die besonders bei Kinder und Jugendlichen beliebte App mit mehr als 200 Millionen Nutzern gestern auch Mängel eingeräumt. Am Wochenende hatte das Verbraucherschutzportal mobilsicher.de vor Missbrauch und sexueller Nötigung auf der App gewarnt. So fänden sich unter einschlägigen Hashtags aufreizende Videos auch von Mädchen, die nicht älter als sieben oder acht Jahre seien. Über die Kommentarleisten würden manche Nutzer anzügliche Kommentare abgeben und versuchen, direkt an die Videos zu kommen oder Kontakt mit den Mädchen aufzunehmen. Zudem prangerte mobilsicher.de die kritischen Voreinstellungen und den Umgang des Dienstes mit Nutzerdaten an. Ein Teil der verwendeten Hashtags ist inzwischen nicht mehr abrufbar.

Musical.ly wurde 2014 gegründet und vor allem durch kurze selbstgefilmte Clips populär, bei denen die Nutzer ihre Lippen synchron zu Popsongs oder Filmzitaten bewegen. Inzwischen zählt die App mehr als 200 Millionen Nutzer. dpa