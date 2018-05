Mit 15 000 DNA-Tests Kindermörder überführt

Anzeige

Cloppenburg.Es war einer der weltweit ersten Massengentests und der erste erfolgreiche in Deutschland. Nach dem Mord an der elfjährigen Christina N. aus dem niedersächsischen Strücklingen (Kreis Cloppenburg) vor 20 Jahren erhob die Polizei Speichelproben von 15 000 jungen Männern aus der Umgebung, obwohl es dafür damals noch keine gesetzliche Grundlage gab. Die Ermittler hatten sich zu einer der weltweit ersten DNA-Reihenuntersuchungen entschieden – ein datenschutzrechtlich umstrittener Schritt, der aber von Erfolg gekrönt war. „Der Fall Ronny Rieken sorgte seinerzeit für intensive Diskussionen und größte Aufmerksamkeit“, sagt der Sprecher des niedersächsischen Landeskriminalamtes, Frank Federau.

„Meilenstein“

Am 29. Mai 1998 wurde der damals 30-jährige einschlägig vorbestrafte Ronny Rieken aus Elisabethfehn in seinem Garten festgenommen. Die Probe mit der Nummer 3889 stimmte mit den Spuren überein, die der Täter am Tatort hinterlassen hatte. Rieken war damit der erste Straftäter bundesweit, der mit einem DNA-Massentest überführt werden konnte. Rieken hatte freiwillig eine Speichelprobe abgegeben, weil er keine Ausrede hatte, als Verwandte ihn zur Teilnahme drängten.

Später gestand der dreifache Familienvater, dass er zwei Jahre zuvor bereits die 13-jährige Ulrike E. aus dem Ammerland entführt, missbraucht und getötet hatte. Das Mädchen war damals mit einer Pony-Kutsche unterwegs gewesen; Rieken hatte es an den Haaren vom Kutschbock gezogen. Ulrike galt danach als vermisst. Rieken führte die Beamten schließlich an den Ort, wo er damals den Leichnam abgelegt hatte.