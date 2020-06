Mit 5000 Jahre alter Philosophie entspannen

Neu Delhi.Am Welt-Yoga-Tag kommen normalerweise massenhaft Leute zusammen und grüßen die Sonne. Vor zwei Jahren gab es laut Guinness gar die größte Yoga-Lektion aller Zeiten. Mehr als 100 000 Menschen reisten dazu in die nordindische Millionenstadt Kota. Doch dieses Jahr wird ein neuer Rekord schwierig. Er könnte sogar in Corona-Zeiten fatale Folgen haben – gerade in Indien mit momentan rund 10 000 Neuinfektionen täglich. Und auch in Deutschland feiern die meisten Yogis den Tag an diesem Sonntag wohl notgedrungen im kleinen Kreis. Fragen und Antworten rund ums Yoga:

Warum gibt es den Welt-Yoga-Tag?

Den Tag hatte Indiens Premierminister Narendra Modi 2014 bei den Vereinten Nationen vorgeschlagen. Der hindunationalistische Politiker ist überzeugter Yogi mit eigenem Yoga-Youtube-Kanal. Er präsentiert Yoga als einen Weg zu mehr Gesundheit und Frieden. Doch für Modi ist Yoga auch Soft Power und Nationalstolz. Dieses Jahr veranstaltet die indische Regierung einen Blogger-Wettbewerb. Teilnehmer sollen dabei erklären, wie Yoga ihr Leben beeinflusst. Für Gewinner gibt es Preise im Wert von bis zu 2500 Dollar. Besonders in den ersten Jahren kritisierten muslimische Gruppen im mehrheitlich hinduistischen Indien und anderen Ländern den Tag. Sie sahen die beliebte Sonnengruß-Pose als hinduistische Religionspraktik, auch weil im Hinduismus die Sonne als Gott gilt.

Woher kommt Yoga eigentlich?

Yoga ist mehr als nur Dehnen oder akrobatische Übungen. Es ist eine Philosophie, die auch Meditation und Atemübungen beinhaltet. Sie wurde vor mindestens 5000 Jahren im Gebiet des heutigen Indiens erfunden. Die Übungen sollen innere Harmonie und den Gleichklang mit der Natur fördern.

Welche Varianten gibt es?

Yoga liegt im Trend - und Yogis weltweit finden immer verrücktere Varianten es auszuüben. Beim Bier-Yoga etwa heißt es „Prooost“ statt „Ooom“. Anstelle eines „Sonnengrußes“ gibt es den „Biergruß“. Bierflaschen werden in die Übungen integriert – und getrunken. Beim Nackt-Yoga finden die Teilnehmer, dass man so den Körper lieben lernt und zudem am besten sieht, wenn nach ein paar Wochen Training kleine Fettpolster verschwinden.

Außerdem gibt es eine weitere außergewöhnliche Variante: das sogenannte Hunde-Yoga, bei dem sich lediglich die Hundebesitzer anstrengen und sich etwa im Sitzen über die Beine beugen und dabei den Hund kraulen. Alternativ gibt es auch Ziegen-Yoga. Und beim Lach-Yoga ist das Ziel, gemeinsam in der Gruppe zu lachen.

Ist Yoga nur ein Sport für Frauen?

Tatsächlich machen Frauen in Deutschland deutlich lieber Yoga als Männer. Nach einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Berufsverbands der Yogalehrenden praktizieren die Sportart neun Prozent aller Frauen und ein Prozent der Männer. Singles oder Leute in Partnerschaften ohne Kinder und mit höherer Schulbildung machen öfter Yoga.

Ist der Sport nur etwas für junge Menschen?

Definitiv nicht. Das beste Beispiel war die älteste Yogalehrerin der Welt: Auch mit 95 Jahren hat die Kanadierin Ida Herbert noch unterrichtet und dafür 2012 einen Eintrag ins Guinness-Buchs der Rekorde erhalten. Demnach ist ihr Geheimnis für ein langes Leben Junkfood zu vermeiden, im Garten zu arbeiten und ein Glas Sherry nach dem Essen.

Ist es gesund, Yoga zu machen?

Yoga kann gesund sein, wie mehrere Studien zeigen. Es kann etwa gewisse Verbesserungen bei Rückenschmerzen und Asthma mit sich bringen, schreibt das Forschungsnetzwerk Cochraine. Regelmäßiges Yoga wirke auch entspannend, schreibt der Berufsverband der Yogalehrenden. Studien zeigten, dass Yoga bei vielen Erkrankungen positiv wirke, gerade bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Einschränkungen des Bewegungsapparates sowie psychischen Erkrankungen. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.06.2020