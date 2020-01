Mit Büchern gegen Gewalt

Eine als Stewardess gekleidete Frau führt durch das Bibliotheks-Flugzeugs. © dpa

Mexiko-Stadt.In einem der gefährlichsten Viertel von Mexiko-Stadt steht nun ein zu einer Bibliothek umgebautes Flugzeug. Der Flieger vom Typ Boeing 737 wurde von der Verwaltung des Bezirks Iztapalapa gekauft und mit Blumen und Schmetterlingen bemalt. Die Bürgermeisterin des Bezirks, Clara Brugada, eröffnete die „Zur Utopie fliegen“ genannte Bibliothek offiziell.

Ziel ist es, das Lesen und den Umgang mit elektronischen Medien, vor allem bei Kindern, zu fördern. Es gehe aber auch darum, den öffentlichen Raum zurückzugewinnen und die Kriminalität zu bekämpfen. Der Ort, an dem das Flugzeug nun steht, sei früher dunkel und schmutzig gewesen. Drogennutzer hätten sich dort aufgehalten, hieß es. Iztapalapa ist mit rund zwei Millionen Einwohnern der bevölkerungsreichste der 16 Bezirke der mexikanischen Hauptstadt. Die Raten von Gewaltverbrechen sind dort mit am höchsten in der 22-Millionen-Metropole.

Neben einem Grundstock an zunächst 240 Büchern gibt es 2400 E-Books und 26 Computer. dpa

