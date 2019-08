Mit bunten Bildern gegen das Gaffen

Pliening.Sie filmen brennende Lastwagen auf der Autobahn, zücken Smartphones bei tödlichen Unfällen oder stören die Rettungsdienste: Die Rede ist von Gaffern. „Das macht mich echt zornig“, sagt Peter Bachmeier. „Es ist doch wahnsinnig, wenn Leute Freude daran haben, dass es anderen schlecht geht.“ Das Thema Gaffen hat den Grundschulrektor über Jahre hinweg nicht losgelassen. Nach seiner Pensionierung entschied sich der 65-Jährige im Herbst, etwas zu tun: Er gestaltete ein Bilderbuch für Kinder.

Die Gaffer, das sind bei dem in Pliening bei München wohnenden Bachmeier Wesen in knalligen Farben mit großen Augen. Wie ihre realen Vorbilder greifen sie bei Unfällen mit Verletzten schnell zum Handy, helfen aber nicht – bis sie selbst Hilfe brauchen. „Erwachsene kann man bei diesem Thema nicht mehr so leicht ändern“, sagt Bachmeier. „Aber bei Kindern geht es vielleicht.“

Das für den oberbayerischen Landkreis Ebersberg zuständige Schulamt hat er mit seiner Idee überzeugt. Im September sollen jeweils 70 Exemplare an jede Grundschule im Landkreis verteilt werden. Dank Sponsoren entstehen für die Träger keine Kosten. „Das Thema ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen“, sagt Schulamtsleiterin Sigrid Binder. „Daher sollte es auch Inhalt im Rahmen der Verkehrserziehung neben der Behandlung in der Werteerziehung werden.“

Annette Boeger, Professorin für Entwicklungspsychologie an der Universität Duisburg-Essen, hält es für richtig, Kindern das Thema schon in der Grundschule nahezubringen: „Es geht hierbei um Empathie, und das ist eine zentrale Kompetenz, die bereits im Kindergarten eingeübt werden sollte.“ Auch Maria Mammen, Entwicklungspsychologin an der Ludwig-Maximilians-Universität München, findet es nicht zu früh, solche moralischen Themen im Grundschulalter zu diskutieren. Wichtig seien konkrete Handlungsanweisungen für die Kinder: „Da geht es um Fragen wie: Wie rufe ich einen Krankenwagen, wie bitte ich Erwachsene um Hilfe?“

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) hält die Gaffer-Prävention im Kindesalter inzwischen durchaus für sinnvoll. „Im Idealfall könnte man damit erreichen, dass Eltern, die an einem Unfall vorbeifahren und das Smartphone zücken, vom Rücksitz aus hören: ,Das dürfen wir nicht’“, sagt Rainer Nachtigall, DPolG-Landesvorsitzender in Bayern. „Das würde auch Kinder sensibilisieren, die heute schon im Grundschulalter fast zu 100 Prozent ein Smartphone haben.“

„Letztlich geht es um die einfache Frage: ,Kann ich helfen?’“, sagt Bachmeier. „Wenn ich das mit Nein beantworte, sollte ich wegbleiben.“ Er selbst habe vor 40 Jahren auf der Autobahn nahe München bei einem tödlichen Unfall einem Verletzten geholfen, sagt er. „So einen Menschen nicht allein zu lassen, einen Notruf abzusetzen oder ein Warndreieck aufzustellen – das fällt alles unter Hilfeleistungen.“ Mit dem Bilderbuch will er dazu beitragen, dass das selbstverständlicher wird.

