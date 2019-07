Mit Flamenco auf dem Weg zum Weltrekord

Málaga.Tausende spanische Flamenco-Fans haben mit einem gemeinsamen Tanz im andalusischen Málaga offenbar einen Rekord für das Guinness-Buch der Rekorde aufgestellt. Insgesamt hätten am Sonntag 4730 Menschen an dem Weltrekordversuch auf der Einkaufsmeile Calle Marqués de Larios teilgenommen, teilte das Rathaus der Stadt mit. Der bisherige Rekord habe bei 3920 Tänzern gelegen, hieß es. Die mit weißen Blusen und Hemden, schwarzen Röcken und Hosen und roten Schärpen bekleidete Menge tanzte den traditionellen Volkstanz „Por Malaguenas“. Das Spektakel war Teil eines internationalen Flamenco-Seminars in der Stadt an der Costa del Sol. Die Flamenco-Musik samt Gesang, Gitarrenklängen und Tanz wurde 2010 von der Unesco zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.07.2019