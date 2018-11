Mit Mettbrötchen beworfen

Bendorf.Gleich zwei Fahrer haben auf Autobahnen in Rheinland-Pfalz Erfahrung mit ungewöhnlichen Flugobjekten machen müssen. In einem Fall handelt es sich um ein Mettbrötchen, im zweiten Fall sorgt ein Reifen für Ärger.

Mit dem Brötchen wurde ein 21-Jähriger auf der Autobahn bei Koblenz beworfen. Er war mit seinem Wagen auf der A 48 unterwegs, als er von einem anderen Auto geschnitten wurde, wie die Polizei gestern mitteilte. Beim darauffolgenden Überholversuch bewarf ihn der Beifahrer des schneidenden Wagens mit einem Gegenstand und beleidigte ihn obendrein mit dem ausgestreckten Mittelfinger. Beide Streitparteien fuhren anschließend zur Polizei. Eine Spurensuche habe ergeben, dass es sich bei dem Gegenstand um ein Mettbrötchen gehandelt habe. „Ob auch Zwiebeln dabei waren, konnte nicht mehr festgestellt werden“, so die Polizei.

Radmuttern gelöst

In einem anderen Fall meldete sich ein 70-Jähriger bei der Polizei. Er war am Dienstagabend auf der A 65 bei Insheim (Kreis Südliche Weinstraße) unterwegs und hörte plötzlich einen Knall. Er stellte fest, dass seine Windschutzscheibe beschädigt war. Da er vermutete, mit einem Stein beworfen worden zu sein, wandte sich der Mann an die Polizei. Dabei kam heraus, dass ein Autoreifen für den Schaden verantwortlich war. Auf der Motorhaube fanden sich laut Polizei „eindeutige Profilspuren“. Nachforschungen ergaben schließlich, dass der Reifen von einem Pannenfahrzeug stammte. Vermutlich hatten sich bei diesem während der Fahrt die Radmuttern eines kürzlich montierten Vorderreifens gelöst. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018