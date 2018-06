Mit Zug und Rucksack die EU entdecken

Anzeige

Quizfragen für Kandidaten

Neben den Daten zur eigenen Person müssen die jungen Menschen die vier Länder nennen, die sie gerne innerhalb von 30 Tagen bereisen wollen. Außerdem müssen sie Quizfragen zum Europäischen Kulturerbe-Jahr 2018, zu den EU-Jugendinitiativen und den bevorstehenden Europawahlen 2019 beantworten. Als Stichfrage muss man außerdem schätzen, wie viele Bewerbungen es geben wird – damit wird die Auswahl getroffen, falls es mehr Bewerbungen mit richtigen Antworten als Tickets gibt.

Da die Gemeinschaft zwölf Millionen Euro für dieses Jahr zur Verfügung gestellt hat, ist eine zweite Losrunde mit weiteren 5000 Tickets für den Herbst geplant – ehe das Programm ab 2021 dann richtig groß aufgelegt wird: 700 Millionen Euro stehen dann zur Verfügung. Das soll für 1,5 Millionen Interrail-Tickets reichen.

Man kann allein oder in Gruppen mit fünf Personen reisen. Für junge Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit werden eine Begleitperson oder sogar ein Blinden-Hund bezahlt. Bewerber müssen zwischen dem 2. Juli 1999 und dem 1. Juli 2000 geboren worden sein. Die Reise muss zudem zwischen 9. Juli und dem 30. September 2018 stattfinden. Und: Das Ticket gilt zunächst nur für die Bahn und eventuell Fähren. Später, so überlegt die Kommission, könnten vielleicht auch Billigflieger dazu kommen.

„Eine hervorragende Gelegenheit für junge Menschen, Europa auf eine Weise kennenzulernen, wie es kein Buch und keine Dokumentation zu vermitteln vermögen“, nannte der für Bildung und Kultur zuständige EU-Kommissar Tibor Navracsics das Projekt, von dem er sich eine Art ,,Schneeball-System“ erhofft. Denn die Heranwachsenden sollen nach ihrer Rückkehr berichten – von Erlebnissen, neuen Freundschaften und eindrucksvollen Begegnungen. Gedacht ist dabei an Fotos auf Instagram oder auch an Referate in den Schulen.

„Wir wollen, dass diese Erfahrung nicht nur das Leben der jungen Menschen bereichert, sondern auch die Gemeinschaften, die sie besuchen“, sagte der Kommissar gestern in Brüssel. (mit dpa)

Info: Bewerbungen sind im Netz unter http://dpaq.de/0Y4iU möglich

