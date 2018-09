Mobbing „nur so zum Spaß“

Berlin.Mobbing, vor allem Cybermobbing, wird oft als Problem von Jugendlichen angesehen. Doch eine Studie zeigt: Es geht alle an.

Wie verbreitet sind Mobbing und Cybermobbing bei Erwachsenen?

„Die Studie zeigt, dass sich das Problem verschärft hat“, sagt Uwe Leest vom Bündnis gegen Cybermobbing, das die Erhebung durchgeführt hat. 30 Prozent der Befragten in Deutschland gaben an, bereits Opfer von Mobbingattacken geworden zu sein. Im Vergleich zu den letzten Zahlen von 2014 entspricht das einem Zuwachs von 6,4 Prozent.

Warum ist Mobbing im Netz so gefährlich?

„Im Internet wird es den Tätern einfacher gemacht“, sagt Leest. Die Angriffe seien intensiver, und durch die Anonymität sinke die Hemmschwelle. Jeder dritte Cybermobber gab an, es „nur so zum Spaß“ zu machen.

Wurde noch etwas mehr über die Hintergründe bekannt?

Mehr als jede zweite Attacke (57 Prozent) findet am Arbeitsplatz statt. Dort sind Vorgesetzte an fast der Hälfte der Mobbingfälle beteiligt. Aus Sicht der Opfer ist Neid oder eine auffällige Erscheinung am häufigsten der Auslöser. Aus Sicht der Täter ist es der Ärger über die Betroffenen.

Was lässt sich über Täter und Opfer sagen?

80 Prozent der Täter sind zuvor schon mal selbst gemobbt worden. Insgesamt werden Frauen besonders häufig attackiert. Bei ihnen besteht ein 1,5 Mal höheres Mobbing-risiko als bei Männern. Frauen würden durch ihre kommunikativere Art eine größere Angriffsfläche bieten, sagt Leest. Zudem würden Männer Attacken eher verschweigen.

Welche Folgen haben die Attacken?

„Mobbing hat sowohl körperliche als auch psychische Auswirkungen“, sagt die Schweizer Ärztin Karola Hausmann. Die Betroffenen kämpfen mit Magen-Darm-Problemen, mit Depressionen, Persönlichkeitsveränderungen. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018