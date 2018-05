Modefirma entschuldigt sich bei China

Anzeige

Peking.Die US-Modekette Gap hat sich dafür entschuldigt, eine „fehlerhafte“ Landkarte Chinas ohne Taiwan auf einem T-Shirt abgebildet zu haben. Die Führung in Peking betrachtet die demokratische Inselrepublik nur als abtrünnige Provinz und behandelt Taiwanesen oft einfach wie eigene Staatsbürger.

Die Karte von Gap zeigt die Volksrepublik ohne Taiwan und ohne einige ebenfalls von Peking beanspruchte Gebiete im Südchinesischen Meer, was zu wütenden Kommentaren in Chinas sozialen Medien führte. Gap teilte daraufhin mit, dass es für den Fehler „aufrichtig um Entschuldigung“ bitte. Die T-Shirts seien in China vom Markt genommen und vernichtet worden. Gap ist nur das jüngste Beispiel von westlichen Unternehmen, die in China unter Druck geraten, weil sie Pekings Weltbild verletzten.

Dalai-Lama-Zitat verwendet

Der Einzelhändler Zara sowie der Medizintechnik-Konzern Medtronic waren Anfang des Jahres aufgefordert worden, die Inhalte ihrer Websites zu ändern, weil sie Taiwan dort als eigenständiges Land angegeben hatten. Auch die Hotelkette Marriott sowie die US-Fluggesellschaft Delta wurden für ähnliche Vorfälle gerügt.