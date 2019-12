Mond, Mars und Militär – Pläne für Reisen ins All

Washington.Ein neuer Rover auf dem Mars, ein weiterer Weltraumbahnhof fertig, eine Mission bis zur weit entfernten Sonne – und vielleicht eine neue Raumfahrtagentur. Die Liste weltweiter Raumfahrtpläne für 2020 ist lang. Ein Überblick:

USA: Bis 2024 sollen der nächste Mann und die erste Frau auf dem Mond landen – und beide sollen Amerikaner sein, wie US-Vizepräsident Mike Pence für das Programm „Artemis“ verkündete. Am Mond soll dann eine Art Raumstation geschaffen werden und als Basis für einen bemannten Flug zum Mars dienen. 2020 soll der nächste unbemannte Rover zum Mars fliegen.

Russland: Das ehrgeizigste Ziel der Russen in den nächsten Jahren bleibt der Flug zum Mond. 2031 soll dort der erste Kosmonaut landen. Ingenieure entwickeln derzeit eine schwere Rakete, die auch größere Bauteile zum Erdtrabanten bringen kann. Parallel dazu stehen weitere Flüge zur Internationalen Raumstation (ISS) an. Bei bemannten Flügen dorthin will Russland künftig mit mehr Ländern wie Türkei und Saudi-Arabien zusammenarbeiten.

China: Erst im Januar setzte eine chinesische Sonde erstmals auf der Rückseite des Mondes auf. Auf „Chang’e 4“ soll eine weitere unbemannte Mission folgen. Bis spätestens 2030 soll erstmals ein Chinese einen Fuß auf den Mond setzen. Für 2020 steht der Start der ersten chinesischen Mars-Mission an. Zudem könnte der Start des ersten Moduls für Chinas neue Raumstation erfolgen. Sie soll kleiner ausfallen als die ISS. Drei Astronauten sollen für längere Zeit darin leben können.

Europa: Für Europa steht 2020 der Start der neuen Trägerrakete Ariane 6 im Fokus. Sie soll Ende kommenden Jahres zum Jungfernflug starten. 2020 soll außerdem die Sonnensonde „Solar Orbiter“ der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) zur Erforschung der Sonne starten. Bei der Ministerrats-Konferenz Ende November hoben die 22 Mitgliedsländer das Budget für die ESA unerwartet stark an – für die kommenden Jahre auf 14,4 Milliarden Euro.

Unter anderem wurde die „Hera“-Mission zur Asteroiden-Abwehr bewilligt. Auch das Thema Erdbeobachtung wird weiter eine große Rolle spielen. Geplant sind etwa bessere Messungen des CO2-Ausstoßes. Die Raumfahrt soll so auch beim Thema Klimawandel zu Erkenntnissen beitragen. Zudem ist die Esa an der Mondmission der Nasa beteiligt.

Indien: Das Budget für das indische Weltraumprogramm ist unter dem nationalistischen Premier Narendra Modi in diesem Jahr um mehr als 15 Prozent auf knapp 1,6 Milliarden Euro erhöht worden. 2020 soll es unter anderem eine Mission zur Sonne geben. 2021 will das Land Astronauten ins All schicken. Später sollen eine Mission zur Venus und eine eigene Weltraumstation folgen. Auch viele Satelliten anderer Länder werden von Indien aus ins All geschossen.

Japan: Die Hightechnation will sich an der Nasa-geführten Mission beteiligen, die ab Mitte der 2020er Jahre den Bau einer Raumstation in der Umlaufbahn des Mondes vorsieht. Japans Raumfahrtagentur Jaxa plant zwei Nano-Satelliten für die US-Mond-Mission „Artemis“. Mit Toyota will Jaxa einen Rover entwickeln, der 2029 zum Mond geschickt werden soll.

Philippinen: Im August 2019 verabschiedete das Land ein Gesetz , das die Schaffung einer Weltraumagentur vorsieht. Derzeit wird an den Grundlagen gebastelt. Die Agentur soll bisherige Pläne und Technologien bündeln und neue Raumfahrt-Anstrengungen anstreben.

Frankreich: In Frankreich ist eine „Space Force“ ein großes Thema. Präsident Emmanuel Macron hatte im Sommer ein militärisches Weltraumkommando zur intensiveren Überwachung angekündigt. Ein Ziel ist es, Satelliten besser vor möglichen Angriffen zu schützen – etwa mit speziellen Laserwaffen. Auch soll in Nano-Satelliten zur Überwachung investiert werden, die im Weltall patrouillieren. dpa

