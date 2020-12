Monolith zerstört

Sulzbach/Taunus.Der jüngst in der Taunusgemeinde Sulzbach entdeckte Monolith ist schon wieder Geschichte. Unbekannte zerstörten die über drei Meter große Säule am Dienstagabend, wie ein Sprecher der Gemeinde am Mittwoch berichtete. „Die Mitarbeiter des Bauhofs haben die Trümmer abgeholt, so dass keine Gefahr für Fußgänger ausgeht“, sagte er am Mittwoch.

Ohnehin sollte die Säule nicht stehenbleiben. Der am Samstag entdeckte Monolith war von Unbekannten wieder aufgerichtet worden, nachdem er umgestürzt war. Es gebe nun Hinweise, dass am Dienstagabend womöglich eine Person gehandelt habe, um eine mögliche Gefahr abzuwenden, hieß es.

Nach dem Fund mehrerer mysteriöser Stelen weltweit hatte die Entdeckung des Monoliths in Sulzbach für Aufsehen gesorgt. Auf Fotos war zu sehen, wie er am Rande eines Ackers und eines großen Einkaufszentrums stand. Wer die Säule dort aus welchem Grund aufgestellt hatte und ob es einen Zusammenhang mit den anderen Stelen gibt, blieb zunächst unklar. dpa

