Morbid, bunt und schön

London.Bunte bodenlange Überröcke, bestickte Blusen, farbenfrohe feine Schals – die knapp zwei Dutzend Outfits in der riesigen Vitrine in der Mitte des Raumes wirken spektakulär. Zumindest auf den ersten Blick, hängen sie doch an grauen, leblosen Puppen. Seltsam gewöhnlich kommen die Gewänder beim genauen Hinsehen plötzlich daher, der Anziehungskraft und Lebendigkeit ihrer einstigen Trägerin beraubt: Frida Kahlo. Erst sie machte die mexikanischen Kleider zur Kunst – genauso wie sich die Feministin durch ihr Äußeres selbst zum Kunstwerk machte.

Ikonische Fotos von Frida Kahlo sowie gemalte Selbst-Porträts hängen an den Wänden des Raums und ja, hier strahlen die Tehuana-Trachten wieder am Körper der charismatischen Persönlichkeit, die durch die Mode ihre indigenen Wurzeln, ihre Individualität betonte. Die Garderobe war 50 Jahre im „Blauen Haus“ am Rand von Mexiko-Stadt unter Verschluss, in dem Kahlo mit ihrem Ehemann Diego Rivera wohnte – bis im Jahr 2004 die Kleider neben Briefen, Schmuck, Kosmetika, Fotos, medizinischen Korsetts und Medikamenten entdeckt wurden.

Ebenholzfarbene Augenbraue

Nun präsentiert das Londoner Victoria and Albert Museum die Sammlung erstmals außerhalb Mexikos. Bis zum 4. November werden mit „Frida Kahlo: Making Her Self Up“ mehr als 200 der Stücke gezeigt, daneben einige der berühmten Selbstporträts und Fotos der Feministin, die heute als Ikone gefeiert wird und mit ihrem Konterfei alles ziert, was sich im Museumsladen verkaufen lässt. Die Künstlerin als Kunstfigur, auf Kissenbezügen und Küchenmagneten, Taschen und Tassen.