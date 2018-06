Mordprozess gegen 16-Jährigen beginnt

Anzeige

Dortmund (dpa) - Unter Ausschluss der Öffentlichkeit hat heute der Mordprozess gegen einen 16-jährigen Jugendlichen aus dem westfälischen Lünen begonnen.

Der Angeklagte soll am 23. Januar in seiner Gesamtschule einen 14 Jahre alten Mitschüler erstochen haben. Das Opfer hatte bei der Attacke schwere Verletzungen am Hals erlitten und war noch am Tatort gestorben.

Die Polizei hatte den zum Tatzeitpunkt 15-Jährigen nach einer kurzen Flucht schnell gefasst und festgenommen. Noch am selben Tag gab die Staatsanwaltschaft bekannt, dass der Schüler schon früher durch aggressives Verhalten aufgefallen sein soll.