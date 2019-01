Mordverdächtiger gefasst

Torgelow/Wolgast.. Der unter Mordverdacht stehende Stiefvater eines getöteten sechsjährigen Mädchens aus Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern ist gefasst. Er sei gestern Mittag in der Nähe von Anklam in Mecklenburg-Vorpommern festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Dem Mann wird Mord durch Unterlassen vorgeworfen. Bei seiner Festnahme sei der 27-Jährige gerade in Begleitung seines Anwalts auf dem Weg zur Polizei gewesen.

Laut Staatsanwaltschaft soll der Deutsche die Sechsjährige derart misshandelt haben, dass sie am 12. Januar in der Wohnung der Familie starb. Der Mann hatte bei einem Festnahmeversuch am 14. Januar aus dem Polizeirevier fliehen können. Das Amtsgericht Pasewalk erließ daraufhin einen Haftbefehl.

Auch den jüngeren Bruder des getöteten Mädchens soll der Mann misshandelt haben. Das Kind wurde vom Jugendamt zum leiblichen Vater gebracht. Gegen die Mutter der beiden Kinder, die mit einem Baby in einer Mutter-Kind-Einrichtung untergekommen ist, wird wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung ermittelt. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019