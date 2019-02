Munition auf Meeresgrund

Kiel.Massenhaft Weltkriegsbomben rotten seit Jahrzehnten auf dem Meeresgrund vor sich hin: 1,3 Millionen Tonnen konventionelle Kampfmittel liegen schätzungsweise auf dem Boden der deutschen Nordsee, 300 000 Tonnen in der Ostsee. Hinzu kommen 300 000 Tonnen chemische Kampfstoffe. Das lange ignorierte Problem will der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Schleswig-Holsteins Ressortchef Hans-Joachim Grote, jetzt offensiv angehen. Die Beseitigung der Weltkriegsmunition sei eine Aufgabe von nationaler Bedeutung, sagte der CDU-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gestern. „Für mich berührt das ganz klar die innere Sicherheit.“ Er wolle den Kampf gegen die Weltkriegsmunition zu einem Thema auf der Innenministerkonferenz im Juni machen, kündigte Grote an. „Wir haben nach Ansicht von Experten nur noch 20 Jahre Zeit, diese tickenden, rostenden Zeitbomben aus dem Meer zu holen und zu entschärfen“, sagte er. Schon jetzt bestehe Gefahr, dass wegen angeschwemmter Seeminen oder austretenden Phosphors Strände gesperrt werden müssten, sagte Grote. dpa

