Muscheln von Darwin

London.Eine Kiste mit mehreren Fundstücken von den Reisen des britischen Forschers Charles Darwin (1809-1882) wird erstmals in seinem früheren Wohnhaus Down House in der englischen Grafschaft Kent ausgestellt. Das teilte die Stiftung English Heritage am Mittwoch mit. Die einem Schmuckkästchen ähnelnde rote Leder-Box mit abschließbaren Schubladen enthält mehrere Muscheln, die der Begründer der Evolutionstheorie auf seiner Expedition mit dem Forschungsschiff „HMS Beagle“ fand. Außerdem sind darin Haarlocken seiner Töchter Emma und Henriette sowie ein seidenes Taschentuch des Forschers.

Darwin umrundete an Bord der „Beagle“ zwischen 1831 und 1836 die Welt und machte auf dieser Reise wichtige Beobachtungen, die in seine Werke einflossen. Er verbrachte 40 Jahre seines Lebens in Down House, das heute ein Museum beherbergt. Die Kiste mit den Erinnerungsstücken war lange Zeit im Besitz seiner Nachkommen, bevor sie in diesem Jahr der Stiftung übergeben wurde. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.02.2021